Посол Азербайджана встретился с новоизбранным председателем Сейма Латвии

Посол Эльнур Султанов второго декабря встретился с новоизбранным Председателем Сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом, соощили Report.az в посольтсве Азербайджана.

Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов второго декабря встретился с новоизбранным председателем Сейма (парламент) Латвии Эдвардсом Смилтенсом.

Об этом сообщили Report в посольcтве.

Посол Э. Султанов поздравил Э. Смилтенса с избранием на пост председателя Сейма Латвии 14-го созыва и пожелал ему успехов в работе. Он отметил важность подписания Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Латвией в ходе визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Латвию в 2017 году и подчеркнул ключевую роль межпарламентских связей для углубления партнерства между двумя странами.

Посол подчеркнул, что взаимные визиты членов правительств двух стран в текущем году способствовали дальнейшему укреплению наших отношений и открыли широкие перспективы для будущего сотрудничества. Он вручил поздравительное письмо спикера Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой латвийскому коллеге Эдвардсу Смилтенсу.

В свою очередь Эдвардс Смилтенс поблагодарил за поздравление и отметил, что двусторонние отношения двух стран успешно развиваются и сотрудничество с Азербайджаном имеет важное значение для Латвии. Он также подчеркнул важность взаимных визитов и деятельности групп дружбы в развитии отношений между парламентами двух стран. Отметив, что между нашими странами есть хорошие возможности для будущего сотрудничества, он выразил заинтересованность в расширении отношений с Азербайджаном в экономической, торговой и других сферах. Подчеркнув, что Азербайджан является одним из важных энергетических партнеров Европейского Союза, Э. Смилтенс высоко оценил растущую роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Стороны также обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.