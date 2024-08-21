Посол Азербайджана в Иране встретился с новым генсеком ОЭС
Посол Азербайджана в Иране встретился с новым генсеком ОЭСПосол Азербайджана в Иране и постпред страны при Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Али Ализаде встретился в Тегеране с новым генсеком Асадом Маджидом Ханом.
Посол Азербайджана в Иране и постпред страны при Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Али Ализаде встретился в Тегеране с новым генсеком Асадом Маджидом Ханом.
Как передает Report, об этом сообщил дипломат на своей странице в соцсети "Х".
"Рад встрече с новым генеральным секретарем ОЭС Асадом М. Ханом. Обменялись мнениями по дальнейшему укреплению роли ОЭС, а также продолжению активного сотрудничества с Азербайджаном", - написал Ализаде.
Посол также пожелал успехов новому генеральному секретарю в его дальнейшей работе.
Pleased to meet with the new #Secretary General of the #Economic Cooperation Organization (ECO), dear Dr. Asad M. Khan.