Посол Азербайджана в Иране встретился с новым генсеком ОЭС

Посол Азербайджана в Иране и постпред страны при Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Али Ализаде встретился в Тегеране с новым генсеком Асадом Маджидом Ханом.

Как передает Report, об этом сообщил дипломат на своей странице в соцсети "Х".

"Рад встрече с новым генеральным секретарем ОЭС Асадом М. Ханом. Обменялись мнениями по дальнейшему укреплению роли ОЭС, а также продолжению активного сотрудничества с Азербайджаном", - написал Ализаде.

Посол также пожелал успехов новому генеральному секретарю в его дальнейшей работе.