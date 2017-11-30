Посол Азербайджана: Саммит Восточного партнерства в Брюсселе был лучшим, конструктивным и основанным на реальной политике

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Последний саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе был крайне конструктивным и основанным на реальной политике.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров в интервью изданию Euractiv.

"Я участвовал в трех саммитах Восточного партнерства. По своему опыту могу сказать, что это последний саммит был лучшим, который я когда-либо видел и в котором я участвовал. Он был очень конструктивным, нацеленным на будущее, основанным на реальной политике. Этот саммит объединил народы, объединил страны, сделал их ближе друг к другу", - заявил Ф. Искендеров.

Комментируя вопрос об основном послании Азербайджану в совместной декларации саммита Восточного партнерства, посол подчеркнул, что в нем присутствовало множество позитивных элементов для страны.

"Начнем с самого объективного. Это позиция европейских стран в вопросе поддержки суверенитета, независимости, территориальной целостности стран "Восточного партнерства". А в вопросе урегулирования конфликтов присутствовал целостный подход. Позиция ЕС и окружающих его соседей в вопросе резолюций по конфликтам был абсолютно ясным - это целостный подход, основанный на нормах и принципах международного права, суверенитете и территориальной целостности. Это является крайне важным для стран из шестерки, которые, к сожалению, были вовлечены и продолжают пребывать в конфликтах", - подчеркнул дипломат.

По его словам, такой подход оправдывает себя, так как в случае ухода более глубже, углубления в детали ЕС может стать площадкой для конфронтации.

"Позиция стран ЕС и стран "Восточного партнерства" - была абсолютно объединяющей", - сказал Ф. Искендеров.

По словам дипломата, конфликты в странах партнерства, в том числе и нагорно-карабахского, видятся как "инфекция".

"Сегодня это происходит у соседей, а завтра это может произойти и в твоем доме", - сказал Ф. Искендеров, добавив, что эти конфликты несут серьезную угрозу безопасности и политике Европы.

Посол подчеркнул, что все эти моменты отражены в итоговой декларации саммита и являются ее ядром.