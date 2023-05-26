Посол: Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение на следующей неделе в Кишиневе

Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение, когда лидеры обеих стран встретятся на саммите Европы на следующей неделе в Кишиневе (Молдова).

Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение, когда лидеры обеих стран встретятся на саммите Европы на следующей неделе в Кишиневе (Молдова).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом журналистам в Париже заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

По сообщению дипломатических источников, планируется, что на полях саммита Европейского политического сообщества президент Азербайджана Ильхама Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры на высшем уровне с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

"Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе, наконец, будет подписан мирный договор", - заявила Лейла Абдуллаева небольшой группе журналистов в Париже, добавив, что это будет "исторический шанс, который нельзя упустить".