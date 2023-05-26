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Посол: Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение на следующей неделе в Кишиневе

Посол: Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение на следующей неделе в Кишиневе Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение, когда лидеры обеих стран встретятся на саммите Европы на следующей неделе в Кишиневе (Молдова).
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 14:46
Посол: Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение на следующей неделе в Кишиневе
Лейла Абдуллаева

Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение, когда лидеры обеих стран встретятся на саммите Европы на следующей неделе в Кишиневе (Молдова).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом журналистам в Париже заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

По сообщению дипломатических источников, планируется, что на полях саммита Европейского политического сообщества президент Азербайджана Ильхама Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры на высшем уровне с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

"Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе, наконец, будет подписан мирный договор", - заявила Лейла Абдуллаева небольшой группе журналистов в Париже, добавив, что это будет "исторический шанс, который нельзя упустить".

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Версия на английском языке Envoy: Azerbaijan and Armenia may sign peace agreement next week in Chisinau
Версия на азербайджанском языке Səfir: “İyunun 1-də Kişineuda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalana bilər”

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