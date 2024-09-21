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Посол: Азербайджан поможет в восстановлении пострадавших от тайфуна провинций Вьетнама

Посол: Азербайджан поможет в восстановлении пострадавших от тайфуна провинций Вьетнама Азербайджан окажет помощь Вьетнаму в восстановлении провинций, пострадавших от разрушительного тайфуна Яги.
Внешняя политика
21 сентября 2024 г. 10:47
Посол: Азербайджан поможет в восстановлении пострадавших от тайфуна провинций Вьетнама

Азербайджан окажет помощь Вьетнаму в восстановлении провинций, пострадавших от разрушительного тайфуна "Яги".

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехтизаде в социальной сети X.

“Азербайджан через AIDA [Азербайджанское агентство международного развития] МИД будет участвовать в процессе восстановления и реконструкции провинций Вьетнама, пострадавших от тайфуна Яги, прежде всего школы”, - написал дипломат.

Как сообщалось, супертайфун "Яги", обрушившийся на северные районы Вьетнама с конца первой недели сентября, нанес стране ущерб на сумму 40 трлн донгов (свыше 1,63 млрд долларов). Тайфун, разросшийся до масштаба супертайфуна, стал самым сильным во Вьетнаме за последние 30 лет.

Последовавшие за ним дожди и наводнения затронули 26 провинций и населенных пунктов, на долю которых в совокупности приходится 41% ВВП страны и где проживают 40% населения Вьетнама. Паводки и тайфун разрушили и затопили 257 тыс. домов, более 1,3 тыс. школ, сотни дамб, плотин и многие другие объекты инфраструктуры. Порядка 262 тыс. га площадей, занятых под рис и другие сельскохозяйственные культуры, были затоплены и смыты, погибло свыше 2,3 млн голов домашнего скота и птицы.

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