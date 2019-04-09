​Послу Азербайджана вернули украденные в аэропорту часы

На имя министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича поступило письмо от чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Беларуси Латифа Гандилова.

«…имею честь высказать благодарность за оказанное содействие и особо отметить профессионализм, проявленный первым заместителем начальника Минского ОВД на воздушном транспорте Олегом Юроитем и начальником отделения уголовного розыска этого же подразделения Владимиром Рудько», - передает Report со ссылкой на сайт МВД Беларуси.

Дело в том, что правоохранители предприняли «своевременные и необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых быстро нашли и возвратили владельцу утерянные часы».

Оказалось, история с криминальным оттенком и случилась вечером 17 марта. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Республике Казахстан забыл часы в помещении бизнес-зала РУП «Национальный аэропорт Минск». Это заметил 37-летний украинец, который и забрал «бесхозное» имущество.

После заявления о пропаже сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов установили личность подозреваемого и вернули похищенное. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси (кража).

«Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить в Вашем лице всех сотрудников Министерства внутренних дел за постоянную поддержку и понимание, оказываемые посольству Азербайджанской Республики в Республики Беларусь», – говорится в завершении письма.