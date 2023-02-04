Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ

"Попытки некоторых западных кругов и особенно армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились".

"Попытки некоторых западных кругов и особенно армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились".

Об этом сообщил Report депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

По словам депутата, на 9-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку наряду с президентом Румынии официальные лица из многих стран Запада оказали большую поддержку проектам Азербайджана:

"Стратегические проекты Азербайджана, такие как газ, нефть и зеленая энергия, уже создают новые возможности для Европы. Наряду со всем этим Азербайджан обеспечивает транспорт через Каспийское море, которое соединяет Европу и Восток. Каждый из этих вопросов был предметом обсуждения на заседаниях".

По его словам, Азербайджан в настоящее время наряду с традиционной энергией реализует мегапроекты в области зеленой энергии:

"Румыния, Венгрия и другие страны Европы также получат возможность извлечь выгоду из зеленой энергии, производимой Азербайджаном. Стратегическое развитие Азербайджана в энергетической сфере является большой поддержкой энергетической безопасности Европы. В настоящее время в Европе наблюдается серьезная нехватка энергии, поэтому проекты Азербайджана в энергетической сфере как глоток свежего воздуха для Европы. Сегодня Азербайджан способен обеспечить Италию энергией на 15%. Поддержка Азербайджана в эти трудные времена способствует развитию и устойчивости итальянской промышленности. Это особо подчеркивает и руководство Италии. Одним словом, проекты Азербайджана в энергетической сфере серьезно помогут Европе выйти из энергетического кризиса".

"Все это - последовательный ответ на клеветническую кампанию против Азербайджана, а также серьезное послание странам, пытающимся конкурировать с Азербайджаном", - подчеркнул А. Моллазаде.