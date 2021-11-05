Помощник президента: Территориальные притязании Армении совершенно неприемлемы

Армении и Азербайджану необходимо подписание мирного договора. Мы ждем положительного ответа Армении на это, но результата пока нет. Территориальные притязания все еще сохраняются. Это совершенно неприемлемо.

Армении и Азербайджану необходимо подписание мирного договора, пока Армения не ответила на эти предложения.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил во время выступления на конференции на тему "44-дневный путь к Победе" в Университете ADA.

"Мы ждем ответа Армении, но результата пока нет. Территориальные притязания Армении все еще сохраняются. Это совершенно неприемлемо", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что Армения все еще отказывается признавать требования международного права: "Азербайджан желает справедливости и обеспечения норм и принципов международного права"