Помощник президента: Территориальные притязании Армении совершенно неприемлемы

Армении и Азербайджану необходимо подписание мирного договора, пока Армения не ответила на эти предложения.
Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил во время выступления на конференции на тему "44-дневный путь к Победе" в Университете ADA.
"Мы ждем ответа Армении, но результата пока нет. Территориальные притязания Армении все еще сохраняются. Это совершенно неприемлемо", - сказал Гаджиев.
Он отметил, что Армения все еще отказывается признавать требования международного права: "Азербайджан желает справедливости и обеспечения норм и принципов международного права"