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Помощник президента: Территориальные притязании Армении совершенно неприемлемы

Помощник президента: Территориальные притязании Армении совершенно неприемлемы Армении и Азербайджану необходимо подписание мирного договора. Мы ждем положительного ответа Армении на это, но результата пока нет. Территориальные притязания все еще сохраняются. Это совершенно неприемлемо.
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 13:13
Помощник президента: Территориальные притязании Армении совершенно неприемлемы

Армении и Азербайджану необходимо подписание мирного договора, пока Армения не ответила на эти предложения.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил во время выступления на конференции на тему "44-дневный путь к Победе" в Университете ADA.

"Мы ждем ответа Армении, но результата пока нет. Территориальные притязания Армении все еще сохраняются. Это совершенно неприемлемо", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что Армения все еще отказывается признавать требования международного права: "Азербайджан желает справедливости и обеспечения норм и принципов международного права"

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Версия на английском языке Assistant to President: Armenia's territorial claims unacceptable
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənistanın işğal iddialarından əl çəkməməsi tamamilə qəbuledilməzdir"

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