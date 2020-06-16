​Помощник президента об инциденте с азербайджанцами в Дагестане

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал инцидент на российско-азербайджанской границе.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Х. Гаджиев заявил:

"Мы выражаем сожаление в связи с инцидентом, имевшем место на границе Азербайджанской Республики и Российской Федерации на посту Куллар в Магарамкентском районе в направлении Дагестана. В целом, по причине глобальной пандемии COVID-19 с середины марта 2020 года через наземные границы нашей страны и специальными чартерными рейсами более 20 тыс. граждан Азербайджанской Республики были возвращены в страну.

В конце марта – начале апреля 2020 года через погранично-пропускной пункт "Самур" между АР и РФ и посредством международных аэропортов обеспечено возвращение в страну из России 2 976 граждан АР.

Для возвращения находящихся на территории РФ граждан АР в соответствии с требованиями особого карантинного режима и на основе специального временного графика и регистрации был создан портал “Evə gedirəm”.

В форме взаимной координации соответствующими госструктурами АР и РФ обеспечивается еженедельное возвращение наших граждан в страну в рамках установленного графика. В рамках еженедельного графика 19 мая 120 человек, 26 мая 131 человек, 2 июня 122 человека, 9 июня 130 граждан прошли через контрольно-пропускной пункт "Самур" на территорию нашей страны. По этому графику сегодня будет обеспечено возвращение в страну более 150 граждан. Также на этой неделе предусмотрено возвращение зарегистрированных через портал "Evə gedirəm" граждан чартерным рейсом Баку-Москва-Баку.

При возвращении граждан в страну в первую очередь предпочтение отдаётся пожилым людям, больным, женщинам и детям, семьям, и учитываются возможности приёма выделенных под карантин в Азербайджане пунктов.

Собравшиеся у погранично-пропускного пункта "Самур" граждане должны следовать установленным правилам, не нарушать принцип очередности и не препятствовать соответствующим госструктурам в исполнении их обязанностей. Мы призываем наших граждан проявлять понимание в сложившейся ситуации", - заявил Х.Гаджиев.