Помощник президента: Азербайджан нацелен на экономически ориентированную внешнюю политику

Азербайджан переключается в своей внешней политике с концепции, базирующейся на безопасности, на концепцию, основанную на экономике.

Азербайджан переключается в своей внешней политике с концепции, базирующейся на безопасности, на концепцию, основанную на экономике.

Об этом, как сообщает Report, в своем выступлении на онлайн-платформе Центра Каспийской политики (The Caspian Policy Center (CPC), независимого аналитического центра, расположенного в Вашингтоне, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев объяснил это тем, что Азербайджан разрешил свою “основную проблему безопасности”, как страна, страдающая от ее дефицита по причине нахождения части своей территории под оккупацией. Освободив свои территории, Азербайджан может сконцентрироваться на расширении экономической кооперации со странами региона и мира.

По словам помощника президента, экономические связи между Азербайджаном и Соединенными штатами – обоюдовыгодны. Контракты с Азербайджаном способствуют открытию новых рабочих мест в США. В частности, сотрудничество в таких сферах, как авиация, космос и прочие, доказали свою эффективность.

«Мы также рассчитываем на расширение контактов между гражданами двух стран, развитие туризма и прямое, непосредственное сотрудничество с отдельными штатами Америки, в чем, мы уверены, есть значительный потенциал», - заявил Гаджиев.