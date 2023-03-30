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Помощник генсека ООН: Модель Азербайджана "ASAN Service" уже используется в качестве примера

Помощник генсека ООН: Модель Азербайджана "ASAN Service" уже используется в качестве примера Азербайджанская модель "ASAN xidmət" уже используется в качестве примера.
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 19:21
Помощник генсека ООН: Модель Азербайджана ASAN Service уже используется в качестве примера

Азербайджанская модель "ASAN xidmət" уже используется в качестве примера.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по экономическому развитию Навид Ханиф на встрече с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN xidmət) Ульви Мехтиевым.

В рамках встречи Н.Ханиф был проинформирован о деятельности "ASAN xidmət". У.Мехтиев подчеркнул, что с созданием структуры были достигнуты серьезные успехи в области обеспечения эффективного государственного управления, предоставления государственных услуг гражданам.

Помощник генерального секретаря ООН в свою очередь рассказал о вкладе Азербайджана в ООН.

Н.Ханиф сказал, что презентация успешного азербайджанского бренда "ASAN xidmət" государствам-членам организации является примером тесного сотрудничества Азербайджана и ООН: "Мы рады, что Азербайджан делится всеми своими успехами с другими государствами-членами ООН, и азербайджанская модель уже используется в качестве примера".

Он подчеркнул, что "ASAN xidmət" является уникальной концепцией, необходимо продолжать применять эту практику в государствах-членах организации, а также еще раз подчеркнул поддержку Государственного агентства представляемой им структуры в этом направлении.

Отметим, что делегация во главе с председателем Госагентства Ульви Мехтиевым находится с визитом в США. Делегация принимает участие в 22-й сессии Комитета экспертов по государственному управлению (CEPA) экономического и социального совета (ECOSOC) ООН.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin köməkçisi: "Azərbaycanın "ASAN xidmət" modeli artıq nümunə kimi istifadə olunur"

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