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Посол: Рад, что получившие образование в США представлены в правительстве Азербайджана

Получившие образование в США представлены в правительстве Азербайджане

"Некоторые из новоназначенных членов правительства Азербайджана получили американское образование, что считаю, послужит во благо стране".

Как сообщает Report, об этом посол США Эрл Литценбергер заявил во время прямого подключения в Facebook, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

"Президент Алиев не раз заявлял о необходимости повышения уровня прозрачности, борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства закона во имя будущего Азербайджана. Это процесс, требующий продолжительных и сильных реформ. Надеюсь, что буду иметь возможность встретиться с новоназначенными членами правительства и обсудить с ними имплементацию реформ. И я очень рад, что люди, получившие образование в США, представлены в правительстве Азербайджана", - сказал он.

Он также отметил, что "их образование в США открывает для них уникальные перспективы, с этой точки зрения они смогут лучше справляться с вызовами и стараться обеспечить лучшее будущее для Азербайджана". 

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