Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал

Двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал для дальнейшего расширения.

Двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал и будет расширяться и дальше.

Об этом Report заявил латвийский политолог Алекс Григорьевс.

По его словам, нынешний уровень сотрудничества хорош, но ему не хватает размаха.

"Многое основано на личной дружбе и сотрудничестве латышей и азербайджанцев, в том числе латышей в Азербайджане и азербайджанцев в Латвии, что очень хорошо, но этого недостаточно", - добавил он.

Политолог подчеркнул, что недавно подписанный Меморандум о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) будет способствовать большему сотрудничеству и расширению торговли между Латвией и Азербайджаном.

А. Григроьевс считает, что есть и потенциал для энергосотрудничества. В частности, азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR может развернуть свой бизнес в Латвии.

"Я знаю SOCAR как отличную компанию, и надеюсь, что со временем она будет представлена и в Латвии",- заключил А.Григорьевс.