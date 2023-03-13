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Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал

Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал Двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал для дальнейшего расширения.
Внешняя политика
13 марта 2023 г. 11:31
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал

Двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал и будет расширяться и дальше.

Об этом Report заявил латвийский политолог Алекс Григорьевс.

По его словам, нынешний уровень сотрудничества хорош, но ему не хватает размаха.

"Многое основано на личной дружбе и сотрудничестве латышей и азербайджанцев, в том числе латышей в Азербайджане и азербайджанцев в Латвии, что очень хорошо, но этого недостаточно", - добавил он.

Политолог подчеркнул, что недавно подписанный Меморандум о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) будет способствовать большему сотрудничеству и расширению торговли между Латвией и Азербайджаном.

А. Григроьевс считает, что есть и потенциал для энергосотрудничества. В частности, азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR может развернуть свой бизнес в Латвии.

"Я знаю SOCAR как отличную компанию, и надеюсь, что со временем она будет представлена и в Латвии",- заключил А.Григорьевс.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycanla Latviya arasında əməkdaşlığın böyük potensialı var”
Версия на английском языке Political expert: Azerbaijan-Latvia cooperation has great potential

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