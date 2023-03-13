Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал

Двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал и будет расширяться и дальше.
Об этом Report заявил латвийский политолог Алекс Григорьевс.
По его словам, нынешний уровень сотрудничества хорош, но ему не хватает размаха.
"Многое основано на личной дружбе и сотрудничестве латышей и азербайджанцев, в том числе латышей в Азербайджане и азербайджанцев в Латвии, что очень хорошо, но этого недостаточно", - добавил он.
Политолог подчеркнул, что недавно подписанный Меморандум о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) будет способствовать большему сотрудничеству и расширению торговли между Латвией и Азербайджаном.
А. Григроьевс считает, что есть и потенциал для энергосотрудничества. В частности, азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR может развернуть свой бизнес в Латвии.
"Я знаю SOCAR как отличную компанию, и надеюсь, что со временем она будет представлена и в Латвии",- заключил А.Григорьевс.