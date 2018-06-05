Подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и Всемирной организацией интеллектуальной собственности

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ 5 июня между правительством Азербайджана и Всемирной организацией интеллектуальной собственности подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, Меморандум подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Френсис Гарри.

Али Ахмедов отметил, что развитие сферы интеллектуальной собственности в Азербайджане и расширение международного сотрудничества в данной области являются приоритетными задачами. Было подчеркнуто, что наша страна поддерживает проекты, осуществляемые Всемирной организацией интеллектуальной собственности, и заинтересована в развитии дальнейшего сотрудничества.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, генеральный директор Френсис Гарри высоко оценил поддержку нашей страной проектов, осуществляемых Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Гость подчеркнул значимость дальнейшего развития сотрудничества.