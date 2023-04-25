Письмо Яшара Алиева генсеку ООН опубликовано в качестве документа Генассамблеи и Совбеза организации

Письмо постоянного представителя Азербайджана при Организации Объединенных Наций (ООН) Яшара Алиева, направленное генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, опубликовано в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Письмо постоянного представителя Азербайджана при Организации Объединенных Наций (ООН) Яшара Алиева, направленное генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, опубликовано в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Как передает американское бюро Report , в письме отразилась позиция азербайджанской стороны касательно искаженных и ложных утверждений постпреда Армении при ООН.

"Цель Армении ясна – избежать ответственности за агрессию против Азербайджана, оккупацию суверенных территорий моей страны на протяжении тридцати лет, массовые зверства, преступления на почве ненависти и неприкрытую расистскую политику. Повторяющиеся заявления Армении о крупномасштабных военных операциях, якобы развязанных Азербайджаном в 2020 году, являются плодом фантазии. Азербайджан в полном соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН №№ 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) 884 (1993) перешел в контрнаступление лишь на своей суверенной земле, чтобы восстановить свою территориальную целостность и защитить свой народ.

Что касается столкновений, произошедших в сентябре 2022 года, то они произошли не на территории Армении, а на неделимитированной азербайджано-армянской границе, и вооруженными силами Армении была совершена провокация, которая была должным образом задокументирована и доведена до сведения ООН", - указал Я.Алиев.

Дипломат подчеркнул, что утверждения Армении в отношении дороги Лачын-Ханкенди в той же мере ложны.

"После подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в соответствии с этим документом, при гарантиях безопасности, данных Азербайджаном, режим перевозки людей, движения транспортных средств и грузов по дороге остался неизменным. За прошедший период жители, машины скорой помощи, колонны с гуманитарной помощью и Международный комитет Красного Креста пользовались дорогой без ограничений.

Однако, за указанный отрезок времени Армения злоупотребляла Лачынской дорогой в незаконных военных целях, в том числе для ротации личного состава Вооруженных сил, передачи оружия на территорию и захоронения мин, а также для незаконного оборота полезных ископаемых.

Создание Азербайджаном погранично-пропускного пункта на въезде в Лачынскую дорогу на своей суверенной территории опирается на основные принципы территориального суверенитета и целостности государств, на задаче обеспечения их безопасности на основе защиты своих границ и верховенства закона", - говорится в письме.

Посол заявил, что Армения, исказив факты, неверно истолковала международные документы.

"Вместо того, чтобы вводить в заблуждение международное сообщество, тратить время на вражду и ненависть, Армения должна выполнить свои международные обязательства, полностью вывести свои вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана, вернуть восемь приграничных сел Азербайджана, которые все еще находятся под оккупацией, положить конец территориальным претензиям, незаконной деятельности и дезинформации, минному террору, пролить свет на судьбу нескольких тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в ходе конфликта, участвовать в переговорах о возмещении ущерба, причиненного Азербайджану и мирном соглашении и делимитации границы между двумя государствами", - отмечается в документе.

Также подчеркивается, что несмотря на распространяемую Арменией ложь, манипуляцию и дезинформацию, Азербайджан твердо намерен обеспечить реабилитацию, восстановление и интеграцию пострадавших от конфликта территорий, а также обеспечить безопасное возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома, ускорить нормализацию.