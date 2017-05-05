Первый вице-президент Азербайджана встретилась с генеральным директором ИСЕСКО

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 5 мая первый вице-президент Азербайджанской Республики госпожа Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проходящего в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу встретились с генеральным директором ИСЕСКО Абдулазизом бин Османом аль-Тувейджри.

Как сообщает Report, на встрече посол доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиева отметила, что рада вновь видеть в Баку генерального директора структуры, сказала, что между Азербайджаном и организацией налажено плодотворное сотрудничество.

Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что обсуждения, проводимые в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, внесут вклад в решение многих вопросов, беспокоящих мир.

Генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри высказал удовлетворение тем, что вновь находится в Баку. Он подчеркнул, что вопросы, включенные в повестку дня Форума, имеют глобальное значение.