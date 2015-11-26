​ПЕА прокомментировала обострение отношений между Турцией и Россией

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджанское общество, каждый из нас, все граждане страны выражают обеспокоенность и сожаление обострением отношений между Турцией и Россией после произошедшего на днях известного инцидента".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, зампред и исполнительный секретарь Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, комментируя возникшую в последние дни напряженную ситуацию между Турцией и Россией.

По словам А.Ахмедова, Турция является для нас братской страной и стратегическим союзником: "Россия же - ближняя соседняя страна и между нашими государствами преобладают всесторонние тесные дружественные отношения. Хотелось бы подчеркнуть, что Азербайджан имеет продолжительные исторические отношениями как с Турцией, так и с Россией. Мы не хотим возникновения и углубления противостояния между дружественными с Азербайджаном странами. Мы выступаем сторонниками скорейшей ликвидации напряженности между двумя странами. Верю, что это отвечает интересам всех сторон и может послужить предотвращению нежелательных процессов в регионе. С уверенностью хочу сказать, что для скорейшей ликвидации нежелательной напряженности между Турцией и Россией азербайджанская сторона готова принять необходимые шаги и предложить свои услуги в рамках дружественных отношений с обеими странами".