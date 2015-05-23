Доклад о функционировании демократических институтов в Азербайджане обсудят в Мониторинговом комитете ПАСЕ

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Мониторинговый комитет ПАСЕ обсудит доклад о функционировании демократических институтов в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, данный вопрос включен в повестку дня заседания Мониторингового комитета 28 мая в Париже.

В ходе заседания будет рассмотрен проект доклада, подготовленный содокладчиками мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Педро Аграмунтом и Тадеушом Ивински, а также планируется принять проект резолюции о функционировании демократических институтов в Азербайджане.