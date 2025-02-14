Парламентарии Румынии: Суд над Варданяном станет примером справедливого порицания сепаратизма, поддерживаемого Кремлем

Группа румынских парламентариев заявила о поддержке усилий Азербайджана по соблюдению международного права и привлечению к ответственности руководителей сепаратистского движения, которое на протяжении десятилетий получало поддержку от Кремля.

Группа румынских парламентариев заявила о поддержке усилий Азербайджана по соблюдению международного права и привлечению к ответственности руководителей сепаратистского движения, которое на протяжении десятилетий получало поддержку от Кремля.

Как сообщает Report со ссылкой на румынское издание Newsweek , об этом говорится в заявлении 19 депутатов парламента Румынии.

Один из депутатов группы Кристиан Терхес выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися угрозами региональной безопасности и стабильности, исходящими от сепаратизма в постсоветских странах, поддерживаемых Москвой.

Терхес отметил, что проходящий в Баку судебный процесс над Рубеном Варданяном, известным как "кошелек Путина" и другими сепаратистами Карабаха, подает пример международному сообществу и отправляет четкий сигнал тем, кто продолжает подрывать суверенитет своих государств в интересах Кремля: "ответственность неизбежна, и наказания не избежать".

"Судебные процессы в Баку над Р.Варданяном и другими лидерами сепаратистов, включая Араика Арутюняна, должны стать примером справедливого наказания за десятилетия поддерживаемой Кремлем антиконституционной деятельности на Кавказе и в Европе", - говорится в заявлении депутатов.

В заявлении подчеркивается, что "сепаратизм и терроризм должны быть наказаны".

"Надеемся, что эти судебные процессы станут примером и для ряда других постсоветских государств, таких как Грузия, Украина и Молдова, где диверсионная деятельность прокремлевских сепаратистов продолжает представлять серьезную угрозу национальной безопасности", - пишет Newsweek, комментируя заявление депутатов.