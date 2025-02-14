Группа румынских парламентариев заявила о поддержке усилий Азербайджана по соблюдению международного права и привлечению к ответственности руководителей сепаратистского движения, которое на протяжении десятилетий получало поддержку от Кремля.
Как сообщает Report со ссылкой на румынское издание
Один из депутатов группы Кристиан Терхес выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися угрозами региональной безопасности и стабильности, исходящими от сепаратизма в постсоветских странах, поддерживаемых Москвой.
Терхес отметил, что проходящий в Баку судебный процесс над Рубеном Варданяном, известным как "кошелек Путина" и другими сепаратистами Карабаха, подает пример международному сообществу и отправляет четкий сигнал тем, кто продолжает подрывать суверенитет своих государств в интересах Кремля: "ответственность неизбежна, и наказания не избежать".
"Судебные процессы в Баку над Р.Варданяном и другими лидерами сепаратистов, включая Араика Арутюняна, должны стать примером справедливого наказания за десятилетия поддерживаемой Кремлем антиконституционной деятельности на Кавказе и в Европе", - говорится в заявлении депутатов.
В заявлении подчеркивается, что "сепаратизм и терроризм должны быть наказаны".
"Надеемся, что эти судебные процессы станут примером и для ряда других постсоветских государств, таких как Грузия, Украина и Молдова, где диверсионная деятельность прокремлевских сепаратистов продолжает представлять серьезную угрозу национальной безопасности", - пишет Newsweek, комментируя заявление депутатов.
Необходимо отметить, что судебные процессы над Варданяном и другими сепаратистами вызвали большой интерес у литовского издания