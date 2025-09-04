Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Отозван посол Азербайджана в Болгарии

    Внешняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 16:19
    Отозван посол Азербайджана в Болгарии

    Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Джалал оглу Гусейнов отозван с должности.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Ильхам Алиев Гусейн Гусейнов Болгария посол отзыв
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfiri geri çağırılıb
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan recalls ambassador from Bulgaria

    Последние новости

    16:42

    В Азербайджане увеличена субсидия для производителей хлопка

    АПК
    16:36

    В Азербайджане увеличились поступления по социальному страхованию, ОМС и от безработицы

    Финансы
    16:33

    Ронен Краус: Израиль и Азербайджан готовят до конца 2025 года несколько визитов высокого уровня -ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    16:25

    Аллахшукюр Пашазаде избран сопрезидентом влиятельной международной организации

    Религия
    16:20

    Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%

    Финансы
    16:19

    Отозван посол Азербайджана в Болгарии

    Внешняя политика
    16:14

    В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть дети

    Другие страны
    16:06

    Посол: Экспорт из Украины в Азербайджан за 7 месяцев вырос почти на 9%

    Внешняя политика
    16:02
    Фото

    Азербайджан пригласил к сотрудничеству турецкие компании в сфере ветроэнергетики

    Энергетика
    Лента новостей