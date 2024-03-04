Спикер парламента: Отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются на основе стратегического партнерства

Отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются на основе стратегического партнерства.

Отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются на основе стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом председатель Народного собрания Болгарии Росен Димитров Желязков заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Росен Димитров Желязков подчеркнул сотрудничество парламентских делегаций двух стран в международных институтах. Он коснулся строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Председатель Народного собрания Болгарии поздравил с проведением Азербайджаном COP29, отметил важность проектов, реализуемых нашей страной в сфере зеленой и возобновляемой энергии, несмотря на наличие богатых ресурсов ископаемого топлива. Выразив намерение Болгарии присоединиться к проекту прокладки электрического кабеля по дну Черного моря, он сказал, что наши страны успешно сотрудничают в энергетической сфере в целом.