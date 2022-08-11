Организация азербайджанцев Канады празднует 30 лет дипотношений с Азербайджаном

Базирующаяся в Торонто Организация азербайджанцев Канады поздравила две страны с 30-летием установления дипломатических отношений.

Базирующаяся в Торонто Организация азербайджанцев Канады поздравила две страны с 30-летием установления дипломатических отношений.

Об этом Report сообщает cо ссылкой на страницы неправительственной организации Network of Azerbaijani Canadians в социальных сетях.

"Сегодня исполняется 30 лет нашим дипломатическим отношениям с Азербайджаном, отношениям, основанным на теплых узах между людьми, включая активную азербайджанскую общину, которая является неотъемлемой частью разнообразия, процветания и успеха Канады", - написано в твитере организации.

С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Канадой 30 лет назад 10 августа связи между двумя странами углублялись и развивались.

"Будь то увеличение числа азербайджанских студентов, обучающихся в канадских университетах, или многочисленные культурные мероприятия, которые происходят по всей Канаде, нельзя отрицать, что наши отношения продолжают крепнуть!" - говорится в публикации.