О нас

Организация азербайджанцев Канады празднует 30 лет дипотношений с Азербайджаном

Организация азербайджанцев Канады празднует 30 лет дипотношений с Азербайджаном Базирующаяся в Торонто Организация азербайджанцев Канады поздравила две страны с 30-летием установления дипломатических отношений.
Внешняя политика
11 августа 2022 г. 10:35
Организация азербайджанцев Канады празднует 30 лет дипотношений с Азербайджаном

Базирующаяся в Торонто Организация азербайджанцев Канады поздравила две страны с 30-летием установления дипломатических отношений.

Об этом Report сообщает cо ссылкой на страницы неправительственной организации Network of Azerbaijani Canadians в социальных сетях.

"Сегодня исполняется 30 лет нашим дипломатическим отношениям с Азербайджаном, отношениям, основанным на теплых узах между людьми, включая активную азербайджанскую общину, которая является неотъемлемой частью разнообразия, процветания и успеха Канады", - написано в твитере организации.

С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Канадой 30 лет назад 10 августа связи между двумя странами углублялись и развивались.

"Будь то увеличение числа азербайджанских студентов, обучающихся в канадских университетах, или многочисленные культурные мероприятия, которые происходят по всей Канаде, нельзя отрицать, что наши отношения продолжают крепнуть!" - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KAT Azərbaycan-Kanada diplomatik əlaqələrinin 30 illiyini qeyd edir
Версия на английском языке Network of Azerbaijani Canadians celebrates 30 years of diplomatic relations with Azerbaijan

Самое важное

Организация азербайджанцев Канады празднует 30 лет дипотношений с Азербайджаном
Организация азербайджанцев Канады празднует 30 лет дипотношений с Азербайджаном
11 августа 2022 г. 10:35
В Баку прошли мероприятия по случаю Дня Абая 
ФотоВ Баку прошли мероприятия по случаю Дня Абая 
10 августа 2022 г. 16:45
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 августа 2022 г. 15:25
Новоназначенный посол Германии в Азербайджане находится в Баку
Новоназначенный посол Германии в Азербайджане находится в Баку
10 августа 2022 г. 14:46
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Джейхун Байрамов: Хочет того Армения или нет, сообщение с Нахчываном будет налажено
Джейхун Байрамов: Хочет того Армения или нет, сообщение с Нахчываном будет налажено
9 августа 2022 г. 17:36
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
9 августа 2022 г. 12:32
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
8 августа 2022 г. 12:02
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
8 августа 2022 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi