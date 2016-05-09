Опубликована книга известного греческого политика и ученого "Азербайджан - доминант на пороге Евразии"

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В начале мая 2016 года в Салониках вышла в свет книга известного греческого политика и ученого Андреаса Андрианопулоса "Азербайджан - доминант на пороге Евразии".

Как сообщает Report, в книге рассматриваются актуальные вопросы древней и современной истории Азербайджана, влияние христианского этапа его истории и ислама на формирование азербайджанской культуры, роль АДР - первой парламентской республики в мусульманском мире в развитии азербайджанской государственности.

Большое внимание в монографии греческого ученого уделяется вопросам внутренней и внешней политики Азербайджана, роли Гейдара Алиева в сохранении единства страны, взаимоотношениям Азербайджана с соседними странами, его роли и политики в ведущих международных организациях.

Отдельная глава - "Конфликт с Арменией - уважение международного права" - посвящена армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и Ходжалинской трагедии, которые рассматриваются сквозь призму необходимости уважения суверенита и целостности Азербайджана.

В книге дается анализ энергетической стратегии Азербайджана, его роли в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также историческим и современным аспектам развития греко-азербайджанских отношений.

Автор книги - А.Андрианопулос - является одним из самых авторитетных греческих ученых. Он известен своими либерально-консервативными взглядами и смелой гражданской позицией. В течение 20 лет он был депутатом греческого парламента, более 16 лет - членом правительства, в разные годы занимая посты министров культуры, торговли и промышленности, энергетики, а также технологии и массовых коммуникаций. В настоящее время он является директором Институа дипломатии и глобальной политики Американского университета Греции.

Следует отметить, что данное издание стало уже третьей книгой, посвященной Азербайджану и изданной в Греции в 2016 году. В феврале в Афинах в издательстве Вита была выпущена книга известного критского ученого и путешественника Й. Схорецанидиса "В стране вечного огня", а 20 апреля в Афинах состоялась презентация перевода на греческий язык книги авторов Г.Мираламова и В.Андрианова "Гейдар Алиев - личность и его эпоха".