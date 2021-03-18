Очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Латвия пройдет в Риге

Во время встречи с послом Азербайджана в Латвии Джаванширом Ахундовым министр транспорта Талис Линкайц заявил о потенциале в грузоперевозках между Латвией и Азербайджаном

Возобновление пассажирских авиаперевозок между Латвией и Азербайджаном, которые успешно развивались до пандемии COVID-19, представляет интерес для обеих стран. Как передает Report со ссылкой на The Baltic Times, об этом заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайц во время встречи с послом Азербайджана в Латвии Джаванширом Ахундовым.

Министр сообщил, что латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic планирует начать полеты между Ригой и Баку два раза в неделю со 2 июня этого года. По его словам, официальная Рига также видит потенциал в грузоперевозках как Латвией и Азербайджаном.

В ходе беседы, которая состоялась с целью обсуждения двустороннего сотрудничества и координации дальнейших шагов по подготовке к предстоящему заседанию межправительственной комиссии Латвия-Азербайджан, стороны отметили роль комиссии в активизации сотрудничества во всех сферах, включая бизнес, науку и культуру.

При этом латвийская сторона подтвердила готовность провести следующее заседание межправительственной комиссии в Риге во второй половине 2021 года, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Участники встречи сошлись во мнении, что до заседания межправительственной комиссии важно продолжить сотрудничество на уровне министерств и предпринимателей, чтобы комиссия могла обсудить меры и результаты сотрудничества.