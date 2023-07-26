Очередная провокация Армении на Лачынском ППП

Сосредоточение Арменией транспортных средств на Лачынском погранично-пропускном пункте является политическим шоу, манипуляцией и очередной попыткой провокации.

Сосредоточение Арменией транспортных средств на Лачынском погранично-пропускном пункте является политическим шоу, манипуляцией и очередной попыткой провокации.

Report сообщает, что армянская сторона скапливает грузовики на погранпункте без согласования с Азербайджаном.

Этим шагом Армения показывает политическое шоу и демонстрирует пример политической спекуляции. Собрать представителей иностранных посольств, в том числе Евросоюза, и привести их к границе буквально означает устроить из вопроса спектакль. С другой стороны, участие в этом спектакле представителей посольств западных стран есть не что иное, как лицемерие. Очередное шоу Армении и ее покровителей не принесет никаких результатов и обречено на провал.

Азербайджан неоднократно заявлял, что для перевозки грузов в районы временного размещения российских миротворцев может быть использована дорога Агдам-Ханкенди.

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов подчеркнул, что в то время как технические и природные характеристики дороги, в том числе восстанавливаемая после оккупации дорога Барда-Агдам, позволяют быстрее и эффективнее поставлять товары, отказ лиц, именующих себя представителями пресловутого режима, от использования этой дороги совершенно непонятен.

"Цель здесь одна: политическое шоу и политическая спекуляция", - добавил он.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил после встречи с участием послов стран ЕС, а также Турции, США и Швейцарии, что вместо того, чтобы устраивать театральные постановки и демонстративно скапливать грузовики на Лачынском погранично-пропускном пункте, Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану, вывести свои силы из Карабахского региона Азербайджана и прекратить финансирование незаконного марионеточного режима.

Помощник президента также отметил, что международное сообщество должно дать четкий месседж об использовании дороги Агдам-Ханкенди и реинтеграции армянского населения Карабаха в Азербайджан.

Хикмет Гаджиев добавил, что недопустимо настаивать на использовании только Лачынской дороги, отказываясь от Агдамской трассы, закрывать ее и политизировать вопрос.

