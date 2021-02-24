Объявлено место проведения очередной встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана

Определено место проведения очередной встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана.

Определено место проведения очередной встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана.

Как сообщает Report, договоренность об этом была достигнута на пятой трехсторонней встрече министров иностранных дел в Анкаре.

Cтороны договорились о проведении очередной встречи в Туркменистане. Дата встречи будет согласована по дипломатическим каналам.

23 февраля в Анкаре по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова состоялась пятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел.