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Объявлено место проведения очередной встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана

Объявлено место проведения очередной встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана Определено место проведения очередной встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана.
Внешняя политика
24 февраля 2021 г. 16:00
Объявлено место проведения очередной встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана

Определено место проведения очередной встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана.

Как сообщает Report, договоренность об этом была достигнута на пятой трехсторонней встрече министров иностранных дел в Анкаре.

Cтороны договорились о проведении очередной встречи в Туркменистане. Дата встречи будет согласована по дипломатическим каналам.

23 февраля в Анкаре по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова состоялась пятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə, Azərbaycan və Türkmənistan XİN başçılarının növbəti görüşünün keçiriləcəyi yer açıqlanıb

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