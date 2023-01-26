Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Международной организацией по миграции

26 января председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев обсудил вопросы сотрудничества с главой представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Владимиром Гиоргиевым.

26 января председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев обсудил вопросы сотрудничества с главой представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Владимиром Гиоргиевым.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Гостю была предоставлена подробная информация о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Было отмечено, что превращение Карабаха и Восточного Зангезура в один из самых красивых уголков Азербайджана, обеспечение возвращения вынужденных переселенцев на исторические земли является одним из приоритетных направлений государственной политики.

На встрече состоялось подробное обсуждение "Первой Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" и стоящих перед Госкомитетом задач.

Было отмечено, что Госкомитет принял необходимые меры для уточнения количества семей, которые намерены вернуться на эти территории, оценки их социального статуса и возможностей трудоустройства.

Владимир Георгиев отметил, что реализация проектов по поддержке внутренне перемещенных лиц является вопросом морального долга.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.