Обсуждены перспективы партнерства Азербайджана с НАТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял участие на встрече с членами Комитета заместителей постоянных представителей НАТО.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде написал в своем аккаунте в соцсети "X".

"Завершилась встреча с членами Комитета заместителей постоянных представителей НАТО (DPRC), где также принял участие помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он провел продуктивную дискуссию со странами-партнерами относительно текущего статуса и будущих перспектив партнерства НАТО-Азербайджан. Кроме того, затронуты вопросы важной роли Азербайджана в региональной связанности и энергетической безопасности, процесс подготовки к климатической конференции COP29, повестки дня в области климата и зеленой солидарности, а также процесс нормализации отношений Армении с Азербайджаном и продвижение повестки дня в области мира", - говорится в публикации.