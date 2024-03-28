Община Западного Азербайджана призвала Армению не поддаваться на провокации Франции

Община Западного Азербайджана призвала правительство и общественность Армении извлечь уроки прошлого и не поддаваться на провокации Франции.

Община Западного Азербайджана призвала правительство и общественность Армении извлечь уроки прошлого и не поддаваться на провокации Франции.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

В общине напомнили, что 27 марта французская газета Le Figaro опубликовала интервью с одним из экс-главарей созданного некогда Арменией сепаратистского режима в Карабахе Самвелом Шахраманяном.

В своем интервью он вновь призывал нарушить территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Шахраманян отметил, что сепаратисты продолжают деятельность на территории Армении, а также призвал зарубежные силы во главе с Францией вмешаться в ситуацию в регионе. Кроме того, Шахраманян выступил против мира между Баку и Ереваном.

"Интервью не случайно было опубликовано в одном из французских органов печати. Некоторые мировые акторы, во главе с Францией, стремящиеся реализовать в регионе свои гнусные геополитические цели, не только препятствуют миру и стабильности на Южном Кавказе, но и пытаются всеми силами эскалировать напряженность. Содействие милитаризации Армении, упомянутое интервью, а также запланированная на 5 апреля 2024 года встреча Армения-США-ЕС – все это элементы единой кампании, преследующей одну цель. Община призывает правительство и общественность Армении не вестись на гнустные игры Франции", - говорится в заявлении.

В общине призвали Армению осознать недопустимость создания на своей территории условий для деятельности сепаратистов, посягающих на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.