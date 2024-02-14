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Община Западного Азербайджана ответила главе МИД Армении

Община Западного Азербайджана ответила главе МИД Армении Недавние заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Брюсселе являются очередным проявлением лицемерия.
Внешняя политика
14 февраля 2024 г. 11:09
Община Западного Азербайджана ответила главе МИД Армении

Недавние заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Брюсселе являются очередным проявлением лицемерия.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Армянский министр, заявивший, что "не нужно создавать новую линию границы", почему-то "забывает", что его страна до 2020 года в нарушение Алматинской декларации, о которой они любят сейчас говорить, стремилась установить новую линию границы, удерживая территории Азербайджана под оккупацией", - говорится в заявлении Общины.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistan XİN başçısına cavab verib: "Riyakarlıq edir"

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