Община Западного Азербайджана ответила главе МИД Армении

Недавние заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Брюсселе являются очередным проявлением лицемерия.

Недавние заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Брюсселе являются очередным проявлением лицемерия.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Армянский министр, заявивший, что "не нужно создавать новую линию границы", почему-то "забывает", что его страна до 2020 года в нарушение Алматинской декларации, о которой они любят сейчас говорить, стремилась установить новую линию границы, удерживая территории Азербайджана под оккупацией", - говорится в заявлении Общины.