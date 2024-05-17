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Мирзоян: Армения подтверждает свою приверженность достижению прочного мира на Южном Кавказе

Мирзоян: Армения подтверждает свою приверженность достижению прочного мира на Южном Кавказе Армения подтверждает свою приверженность достижению стабильного и прочного мира на Южном Кавказе, основанного на взаимном признании территориальной целостности.
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 15:29
Мирзоян: Армения подтверждает свою приверженность достижению прочного мира на Южном Кавказе

Армения подтверждает свою приверженность достижению стабильного и прочного мира на Южном Кавказе, основанного на взаимном признании территориальной целостности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на 133-й сессии Комитета министров Совета Европы заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, после недавней встречи на уровне глав МИД Армении и Азербайджана, состоявшейся 10-11 мая в Алматы, Ереван подтверждает свою приверженность достижению стабильного и прочного мира на Южном Кавказе на основе взаимного признания территориальной целостности, как это зафиксировано в Алма-Атинской декларации, процессу делимитации государственной границы, а также процессу разблокирования региональных коммуникаций.

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Версия на английском языке Mirzoyan: Armenia reaffirms its commitment to achieving lasting peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: Ermənistan Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhün əldə olunmasına sadiqdir

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