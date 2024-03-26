Община призвала школу Флетчера в США не проводить провокационное мероприятие по Карабаху

Община Западного Азербайджана призвала Школу права и дипломатии им. Флетчера американского университета Тафтса не проводить запланированное на 29 марта провокационное мероприятие, связанное с Карабахом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Участие и выступление Егише Киракосяна на мероприятии в школе Флетчера служит пропаганде на международном уровне посягательств Армении на территориальную целостность Азербайджанской Республики. Тот факт, что правительство Армении предъявляет в международных судах иски против Азербайджана и ведет пропаганду об этом на международном уровне обостряет ситуацию в регионе. Мы требуем от правительства Армении прекратить эти провокации", - подчеркивается в заявлении.