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Община призвала школу Флетчера в США не проводить провокационное мероприятие по Карабаху

Община призвала школу Флетчера в США не проводить провокационное мероприятие по Карабаху
Внешняя политика
26 марта 2024 г. 12:52
Община призвала школу Флетчера в США не проводить провокационное мероприятие по Карабаху

Община Западного Азербайджана призвала Школу права и дипломатии им. Флетчера американского университета Тафтса не проводить запланированное на 29 марта провокационное мероприятие, связанное с Карабахом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Участие и выступление Егише Киракосяна на мероприятии в школе Флетчера служит пропаганде на международном уровне посягательств Армении на территориальную целостность Азербайджанской Республики. Тот факт, что правительство Армении предъявляет в международных судах иски против Азербайджана и ведет пропаганду об этом на международном уровне обостряет ситуацию в регионе. Мы требуем от правительства Армении прекратить эти провокации", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma ABŞ-nin Fletçer Məktəbini Qarabağla bağlı təxtibatçı tədbirə ev sahibliyi etməməyə çağırıb

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