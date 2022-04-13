Обнародованы итоги голосования первого тура выборов президента Франции в Баку

Из 99 граждан Франции в Баку, участвовавших в ходе первого тура президентских выборов Франции, 34 человека проголосовали за действующего президента Франции Эмманюэля Макрона.

Большинство граждан Франции, проголосовавших в ходе первого тура президентских выборов на избирательном участке в Баку, отдали свой голос за действующего президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на посольство Франции в Азербайджане, на открытом в Баку избирательном участке за Макрона в первом туре проголосовали 34 человека (34,34%).

На втором месте - Жан-Люк Меланшон, набравший 25 голосов (25,25%), на третьем - Эрик Земмур - 10 (10,10%).

Главная соперница Макрона на этих выборах - лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен - набрала 8 голосов (8,08%).

В целом, из 189 зарегистрированных на участке, в голосовании принял 101 человек, однако голоса двух из них были аннулированы.

Напомним, первый тур президентских выборов состоялся 10 апреля.

По данным МВД Франции, после подсчета 100 процентов бюллетеней Эмманюэль Макрон набрал 27,84% голосов в I туре президентских выборов. На втором месте - Марин Ле Пен с 23,15% голосов.

Второй тур голосования пройдет 24 апреля.