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    Обнародована повестка зимней сессии ПАСЕ

    На сессии обсудят отчет члена азербайджанской делегации Вусала Гусейнова

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована повестка зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, зимняя сессия откроется 22-26-го января 2018 года в Страсбурге.

    На сессии будут избраны новый председатель ПАСЕ, комиссар по правам человека и судьи Европейского суда по правам человека.

    Здесь выступят наследный принц Дании, президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

    24 января с докладом выступит президент Армении Серж Саргсян.

    А 26 января обсудят отчет члена азербайджанской делегации Вусала Гусейнова.

    В повестку сессии также включены вопросы о гуманитарных последствиях вооруженного конфликта в Украине, процессе урегулирования палестино-израильского конфликта, повышении антисемитизма в Европе, исламофобии и ксенофобии. 

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