Обнародована повестка зимней сессии ПАСЕ

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована повестка зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, зимняя сессия откроется 22-26-го января 2018 года в Страсбурге.

На сессии будут избраны новый председатель ПАСЕ, комиссар по правам человека и судьи Европейского суда по правам человека.

Здесь выступят наследный принц Дании, президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

24 января с докладом выступит президент Армении Серж Саргсян.

А 26 января обсудят отчет члена азербайджанской делегации Вусала Гусейнова.

В повестку сессии также включены вопросы о гуманитарных последствиях вооруженного конфликта в Украине, процессе урегулирования палестино-израильского конфликта, повышении антисемитизма в Европе, исламофобии и ксенофобии.