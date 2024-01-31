Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов

Обнародован список стран, в которых созданы избирательные участки для голосования на предстоящих в Азербайджане 7 февраля внеочередных президентских выборах.

Обнародован список стран, в которых созданы избирательные участки для голосования на предстоящих в Азербайджане 7 февраля внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, в целом созданы 49 избирательных участков в посольствах и консульствах Азербайджана в 37 государствах - Италия, Корея, Казахстан (Астана, Алматы, Актау), Катар, Кыргызстан, Латвия, Литва, Бельгия, ОАЭ (Абу-Даби, Дубай), Великобритания, Китай, Чехия, Эстония, Франция, Грузия (Тбилиси, Батуми), Иордания, Испания, Швеция, Швейцария (Берн), Нидерланды, Узбекистан, Пакистан, Польша, Германия, США (Вашингтон, Лос-Анджелес), Австрия, Саудовская Аравия, Турция (два участка в Анкаре, два в Стамбуле и один в Карсе), Туркменистан, Украина, Греция, Иран (Тебриз), Беларусь, Молдова, Венгрия, Румыния и Россия (два участка в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге).

Избирательные участки будут открыты для голосования с 08:00 до 19:00 по местному времени каждой страны.