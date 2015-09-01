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    Обнародован день голосования для проживающих в Азербайджане граждан Турции

    Голосование граждан Турции за границей продолжится с 8 по 25 октября

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован день голосования на парламентских выборах для  граждан Турции, проживающих в Азербайджане. 

    Как сообщает Report, граждане Турции в Азербайджане проголосуют 25 октября.

    Голосование будет проводиться один день. В целом, голосование для проживающих за границей  граждан Турции продолжится с 8 по 25 октября.

    Голосование пройдет в избирательных пунктах, созданных при посольствах и консульствах Турции.

    Отметим, что 1 ноября текущего года состоятся выборы в Великое национальное собрание Турции. 

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