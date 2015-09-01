Обнародован день голосования для проживающих в Азербайджане граждан Турции

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован день голосования на парламентских выборах для граждан Турции, проживающих в Азербайджане.

Как сообщает Report, граждане Турции в Азербайджане проголосуют 25 октября.

Голосование будет проводиться один день. В целом, голосование для проживающих за границей граждан Турции продолжится с 8 по 25 октября.

Голосование пройдет в избирательных пунктах, созданных при посольствах и консульствах Турции.

Отметим, что 1 ноября текущего года состоятся выборы в Великое национальное собрание Турции.