ОАЭ приостанавливают выдачу любых виз

Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают выдачу любых виз с 17 марта для всех, за исключением дипломатов, в ответ на объявление Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило Федеральное управление по регистрации и гражданствам ОАЭ.

"ОАЭ перестают временно выдавать любые визы для всех, за исключением владельцев дипломатических паспортов, с 17 марта в рамках превентивных мер и рекомендаций ВОЗ по борьбе с распространением коронавируса, что делает поездки людей в это время чрезвычайно опасными", - говорится в сообщении.

Решение не касается лиц, которые уже успели получить визы до оглашения этого решения.

Как разъяснили в управлении, решение будет действовать до того момента, пока в странах, где обнаружено много случаев заболевания коронавирусом, не будет налажена система выявления заболевания медицинскими тестами до выезда людей из страны.