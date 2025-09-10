Нутан Махавар: Преобразование Форума мозговых центров СВМДА создаст возможности в противодействии вызовам

Преобразование Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) создаст возможности для решения современных вызовов.

Как сообщает Report, об этом заявила исполняющая обязанности генерального директора Индийского совета по международным делам Нутан Капур Махавар на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

По ее словам, решение о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию, принятое на саммите в Астане, стало важным этапом в развитии структуры. Индия приветствовала этот шаг и новый статус, который позволяет Совещанию играть более активную роль в формировании региональной и международной повестки, развитии диалога и укреплении сотрудничества.

"Страны региона сегодня сталкиваются с целым спектром вызовов, включая преступность, бедность, радикализацию и экологическую нестабильность. В этом контексте преобразованное СВМДА способно сформировать более взаимозависимое региональное пространство, готовое противостоять этим угрозам", - отметила она.