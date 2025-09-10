ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Нутан Махавар: Преобразование Форума мозговых центров СВМДА создаст возможности в противодействии вызовам

    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 10:47
    Нутан Махавар: Преобразование Форума мозговых центров СВМДА создаст возможности в противодействии вызовам

    Преобразование Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) создаст возможности для решения современных вызовов.

    Как сообщает Report, об этом заявила исполняющая обязанности генерального директора Индийского совета по международным делам Нутан Капур Махавар на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

    По ее словам, решение о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию, принятое на саммите в Астане, стало важным этапом в развитии структуры. Индия приветствовала этот шаг и новый статус, который позволяет Совещанию играть более активную роль в формировании региональной и международной повестки, развитии диалога и укреплении сотрудничества.

    "Страны региона сегодня сталкиваются с целым спектром вызовов, включая преступность, бедность, радикализацию и экологическую нестабильность. В этом контексте преобразованное СВМДА способно сформировать более взаимозависимое региональное пространство, готовое противостоять этим угрозам", - отметила она.

    СВМДА форум Баку
    AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun transformasiyası çağırışlara qarşı mübarizə üçün imkanlar yaradacaq

    Последние новости

    11:54

    Власти Казахстана приостановили эксплуатацию 7 самолетов по итогам внеплановой проверки

    В регионе
    11:50

    Ваньсюй Дун: Без развития Среднего коридора сохранить грузопоток из Китая в Европу будет сложно

    Инфраструктура
    11:48

    Вместимость контейнерного терминала БММТП увеличится до 2 600 TEU

    Энергетика
    11:47

    Совет по международным делам Индии возглавит Форум мозговых центров СВМДА в 2026 году

    Внешняя политика
    11:44

    СМИ: НАТО не считает вторжение беспилотников на территорию Польши нападением

    Другие страны
    11:43

    Генсек: Форум мозговых центров в Баку внесет вклад в развитие СВМДА

    Внешняя политика
    11:39

    В Агдаме задержаны четверо по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

    Происшествия
    11:33
    Фото

    В НАНА обсудили итоги августовской встречи в Вашингтоне

    Внешняя политика
    11:26

    Каллас назвала преднамеренным нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей