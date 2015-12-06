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    Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования по поводу пожара на месторождении «Гюнешли»

    «Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим»

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил письмо соболезнования в адрес президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по поводу пожара на месторождении «Гюнешли».

    Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, в письме президента Казахстана говорится:

    «С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о множестве пострадавших граждан в результате пожара на месторождении «Гюнешли. В связи с этим печальным событием выражаю соболезнование от имени народа Казахстана и от себя лично, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».

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