Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования по поводу пожара на месторождении «Гюнешли»

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил письмо соболезнования в адрес президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по поводу пожара на месторождении «Гюнешли».

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, в письме президента Казахстана говорится:

«С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о множестве пострадавших граждан в результате пожара на месторождении «Гюнешли. В связи с этим печальным событием выражаю соболезнование от имени народа Казахстана и от себя лично, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».