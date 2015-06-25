​Новруз Мамедов: Подобная позиция Совета Европы ставит под вопрос присутствие Азербайджана в этой организации

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "Вместе с некоторыми структурами Евросоюза Парламентская Ассамблея Совета Европы хочет показать, что международное право не представляет для них никакого значения. Это показывает, что они придерживаются принципа "должно быть так, как мы хотим"".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана (АП), заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов.

По словам официального представителя АП, позиция этой структуры относительно нагорно-карабахского конфликта открыто демонстрирует это: "Это очередной образец двойных стандартов. Очень жаль, что в Европе до сих пор не могут осознать, куда ведет эта политика и чем она может закончиться. Подобная позиция Совета Европы ставит под вопрос присутствие Азербайджана в этой организации".