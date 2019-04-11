Никол Пашинян: Мы хотим действовать только в рамках Минской группы ОБСЕ

"В Армении более 10 лет у власти находилась коррумпированная власть. Однако, нам удалось покончить с ней мирным путем".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом выступая на весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также затронул нагорно-карабахский конфликт: "Мы хотим, чтобы этот конфликт завершился только мирным путем. Поэтому уже долгое время мы действуем в рамках Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Потому, что только эта организация с самого начала внимательно следила за событиями и знает о каждом шаге".