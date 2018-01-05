Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Названы приоритеты председательства Молдовы в ГУАМ в 2018 году. Как сообщает Report, в этом году в рамках председательства Молдова сосредоточится на вопросах обеспечения функционирования зоны свободной торговли ГУАМ; активации секторального взаимодействия в таких областях, как экономика, транспорт, энергетика, энергетическая безопасность, туризм, в соответствии с Планом действий по развитию отраслевого сотрудничества; повышении качества сотрудничества и обмена информацией в области образования, науки, исследований и инноваций; усилении политического диалога путем организации встреч на высшем уровне в Кишиневе и продвижении коллективного решения замороженных конфликтов в регионе ГУАМ на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН; укреплении и расширении международного сотрудничества в формате ГУАМ +.

Также планируется провести летом в Кишиневе встречу глав правительств стран-членов ГУАМ, и заседания Совета министров иностранных дел ГУАМ во второй половине года.