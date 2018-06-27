Названо время визита в Азербайджан содокладчиков ПАСЕ

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Страсбург. 27 июня. REPORT.AZ/ В сентябре этого года Азербайджан посетит содокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннах.

Об этом С.Шеннах заявил западно-европейскому бюро Report.

По его словам, в рамках визита предусмотрен ряд встреч с официальными представителями государства и представителями гражданского общества.

Отметим, что на ныне проходящей в Страсбурге летней сессии структуры ожидается избрание другого содокладчика ПАСЕ, визит которого в Азербайджан предусмотрен вместе с С.Шеннахом.

Напомним, что ПАСЕ отстранила Сезара Флорина Преду с должности содокладчика структуры по Азербайджану. Избрание нового содокладчика на его место планировалось на прошедшем 29 мая в Париже закрытом заседании Комитета Совета Европы.

Однако, кандидат на указанную должность пока не определен, и по этой причине выборы пришлось отложить.