 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Названо время визита в Азербайджан содокладчиков ПАСЕ

    © Report

    Страсбург. 27 июня. REPORT.AZ/ В сентябре этого года Азербайджан посетит содокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннах. 

    Об этом С.Шеннах заявил западно-европейскому бюро Report. 

    По его словам, в рамках визита предусмотрен ряд встреч с официальными представителями государства и представителями гражданского общества. 

    Отметим, что на ныне проходящей в Страсбурге летней сессии структуры ожидается избрание другого содокладчика ПАСЕ, визит которого в Азербайджан предусмотрен вместе с С.Шеннахом. 

    Напомним, что ПАСЕ отстранила Сезара Флорина Преду с должности содокладчика структуры по Азербайджану. Избрание нового содокладчика на его место планировалось на прошедшем 29 мая в Париже закрытом заседании Комитета Совета Европы. 

    Однако, кандидат на указанную должность пока не определен, и по этой причине выборы пришлось отложить. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi