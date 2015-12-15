Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялось мероприятие, посвященное завершению 1-го года 4-го по счету мандата контактного посольства НАТО в Азербайджане, которое осуществляется посольством Румынии в Азербайджане.

Как сообщает Report, вначале гости почтили минутой молчания память жертв трагедии на нефтяной платформе на месторождении "Гюнешли".

Выступивший затем посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану отметил, что Румыния была второй страной, признавшей независимость Азербайджана.

Посол затем рассказал о деятельности, которую проводит Румыния в качестве контактного посольства НАТО в Азербайджане и выразил благодарность отделу общественной дипломатии НАТО в Брюсселе и Связному офису НАТО в Тбилиси. Дипломат сообщил, что в 2016 году посольство продолжит деятельность по предоставлению информации о деятельности НАТО.

Посол также поблагодарил Администрацию президента и МИД Азербайджана, а также журналистов, которые оказывают поддержку работе посольства.

В свою очередь, офицер связи НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью сказал, что был в Баку в 1994 году, и сегодня видит серьезный прогресс страны. У.Лахью сказал, что НАТО продолжит сотрудничество с Азербайджаном.