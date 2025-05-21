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Национальный лидер туркменского народа поздравил президента Ильхама Алиева

Национальный лидер туркменского народа поздравил президента Ильхама Алиева Национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета (Халк маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 17:13
Национальный лидер туркменского народа поздравил президента Ильхама Алиева

Национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета (Халк маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится: 

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас и братский народ Вашей страны по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

За годы суверенного развития Азербайджан достиг колоссальных успехов во всех сферах жизнедеятельности, завоевал высокий авторитет и доверие на международной арене.

Убеждены, что туркмено-азербайджанское стратегическое партнерство, основанное на принципах добрососедства, искренней дружбы и доверия, будет и впредь динамично развиваться на благо наших братских стран и народов.

Пользуясь случаем, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на ответственном государственном посту, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания".

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Версия на английском языке National leader of Turkmen people congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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