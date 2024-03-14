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Президент Азербайджана выступил на открытии XI Глобального Бакинского форума

Президент Азербайджана выступил на открытии XI Глобального Бакинского форума 14 марта в Баку начал работу XI Глобальный Бакинский форум на тему "Налаживание разрушенного мира", организованный Международным центром Низами Гянджеви.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 10:58
Президент Азербайджана выступил на открытии XI Глобального Бакинского форума

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на открытии XI Глобального Бакинского форума, сообщает Report.

10:12

14 марта в Баку начал работу XI Глобальный Бакинский форум на тему "Восстановление раздробленного мира", организованный Международным центром Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, в церемонии открытия форума принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также влиятельных международных организаций – в целом свыше 350 гостей из более чем 70 стран мира.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev XI Qlobal Bakı Forumunda çıxış edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоXI Global Baku Forum starts

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