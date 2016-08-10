На лечение пострадавших в результате попытки госпереворота в Турции Азербайджан передал 100 тыс. долларов

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ От имени народа Азербайджана на лечение пострадавших в результате попытки госпереворота в Турции было передано 100 тыс. долларов.

Как сообщает Report, об этом на прошедшей в Анкаре встрече с председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом заявил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

Председатель УМК выразил соболезнования в связи с гибелью турецких граждан во время событий 15 июля и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Выразив признательность за оказанную помощь, внимание и заботу, Исмаил Кахраман сказал, что слова "Здесь нет представителей Турции, но я здесь", сказанные президентом Ильхамом Алиевым на прошедшем 24 апреля 2014 года в Праге саммите, посвященном 5-летию программы "Восточное партнерство" в ответ на лживые заявления президента Армении, стали образцом братства и на веки останутся в памяти турецкого народа.

На встрече вспомнили интересные моменты из истории братских отношений между Азербайджаном и Турцией, была дана высокая оценка нынешнему уровню связей.

Выступая на прошедшей в Анкаре IX консультативной конференции Евразийского исламского совета, А.Пашазаде отметил о серьезной обеспокоенности в Азербайджане в связи с попыткой госпереворота в Турции 15 июля. Была также дана обширная информация по поводу резкой и конкретной позиции, продемонстрированной президентом Ильхамом Алиевым и заявления главы государства о том, что он находится рядом с Турцией и турецким народом.

А.Пашазаде также напомнил о продолжении Арменией агрессорской политики в отношении Азербайджана и неоднократных терактах, совершенных армянами против азербайджанского народа.