Наблюдатели МПА СНГ примут участие в мониторинге за парламентскими выборами в Азербайджане

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Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) примут участие в мониторинге внеочередных парламентских выборов в Азербайджане 9 февраля. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МПА СНГ, соответствующее решение было принято на основе приглашения Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октая Асадова, поступившего в адрес Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В связи с этим на основании соответствующего распоряжения Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого Бакинский филиал Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ приступил к организации долгосрочного мониторинга внеочередных выборов в Милли Меджлис.