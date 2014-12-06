Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) обсудит доклад по Азербайджану. Как сообщает Report, обсуждение очередного "Доклада взаимной оценки" по Азербайджану, подготовленного в рамках 4-го раунда оценки, состоится в ходе 46-ой пленарной сессии MONEYVAL в Страсбурге 8-12 декабря.

В ходе сессии также будут обсуждены вопросы по борьбе с отмыванием денег в странах Европы, в частности, отмывание доходов от организованной преступности, меры, принятые входящими в MONEYVAL странами по осуществлению финансовых санкций в отношении лиц, связанных с группировкой "Исламское государство".

Учрежденный в 1997 году MONEYVAL является региональной группой по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на страны Европы. MONEYVAL является подкомитетом Европейского комитета Совета Европы по проблемам преступности (CDPC).