Молдова соболезнует семьям погибших в результате крушения самолета AZAL в Казахстане
Молдова соболезнует семьям погибших в результате крушения самолета AZAL в КазахстанеМинистерство иностранных дел Молдовы выразило соболезнования в связи с авиакатастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Министерство иностранных дел Молдовы выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Как передает Report, сообщение МИД Молдовы опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети "Х".
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау (Казахстан). В это трудное время наши мысли со всеми пострадавшими", - говорится в сообщении.
We express our deepest condolences to the victims and their families following the tragic passenger plane crash of Azerbaijan Airlines near Aktau, Kazakhstan. Our thoughts are with all those affected during this difficult time. #AktauPlaneCrash#Solidarity