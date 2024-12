Молдова соболезнует семьям погибших в результате крушения самолета AZAL в Казахстане

Министерство иностранных дел Молдовы выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, сообщение МИД Молдовы опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети "Х".

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау (Казахстан). В это трудное время наши мысли со всеми пострадавшими", - говорится в сообщении.